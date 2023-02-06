زعيم تايواني معارض كبير يزور الصين وسط استمرار التوترات

ال الحزب القومي الصيني (كومينتانج) بتايوان (الاثنين 6-2-2023) إن زعيما بارزا في الحزب، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، سيزور الصين هذا الأسبوع ويلتقي بكبير المسؤولين عن صناعة السياسة الخاصة بتايوان وسط استمرار التوترات العسكرية والسياسية بين الجانبين.

وزادت الصين على مدى السنوات الثلاث الماضية من ضغوطها على تايوان لقبول السيادة الصينية بما في ذلك إجراء تدريبات عسكرية منتظمة بالقرب من الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وترفض حكومة تايوان مطالب الصين بالسيادة عليها.

وقال حزب كومينتانج إن نائب رئيسه أندرو هسيا سيتوجه إلى الصين يوم الأربعاء ويلتقي بسونغ تاو الرئيس المعين حديثا لمكتب شؤون تايوان في الصين، في تواصل نادر رفيع المستوى بين كبار السياسيين من تايوان والصين في ضوء التوترات الحالية.

ويدعم حزب كومينتانج تقليديا إقامة علاقات وثيقة مع الصين ولكنه ينفي بشدة أن يكون مؤيدا لبكين. وقال مكتب شؤون تايوان الصيني إنه يرحب بزيارة هسيا.

وزار هسيا الصين في أغسطس آب الماضي، في رحلة أدانتها حكومة تايوان، بعد فترة وجيزة من قيام بكين بإجراء مناورات حربية بالقرب من تايوان للتعبير عن غضبها من زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبه.

وترفض الصين التحدث مع إدارة رئيسة تايوان تساي إينج وين منذ أن تولت منصبها لأول مرة في عام 2016، معتقدة أنها انفصالية، ورفضت دعوات متكررة من تساي لاستئناف الحوار.