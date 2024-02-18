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زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لوقف دائم وفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس

منذ 34 دقيقة
كير ستارمر

كير ستارمر

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دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر (الأحد 18-2-2024) إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، موضحا موقفه قبل مناقشة متوقعة في البرلمان بشأن الصراع الذي تسبب في إثارة الانقسامات بين صفوف الحزب.

ومع تقدم حزب العمال بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، يسعى ستارمر لإظهار أعضاء الحزب كجبهة موحدة أمام الناخبين إلا أن الصراع في غزة يضع هذه الوحدة تحت الاختبار.

وخالف ما يقرب من ثلث أعضاء الحزب ستارمر العام الماضي وأيدوا دعوات لوقف فوري لإطلاق النار. وكان على الحزب سحب دعمه لمرشح بسبب تصريحاته حول إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يقدم الحزب الوطني الاسكتلندي هذا الأسبوع مقترحا إلى البرلمان للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو أمر قال ديفيد لامي رئيس الشؤون الخارجية في حزب العمال إن الحزب سيدرسه ثم يتخذ قرارا بشأنه.

وقال ستارمر في كلمته أمام مؤتمر لحزب العمال “ما نريد جميعا أن نراه… هو نهاية للقتال، ليس فقط للوقت الراهن، وليس هدنة مؤقتة بل وقف دائم… هذا ما يجب أن يحدث الآن”.

وأضاف أن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون من طرف واحد.

    المصدر :
  • رويترز

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