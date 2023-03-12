زعيم "فاغنر" الروسية يكشف عن طموحه.. "جيش ذي أيديولوجية"

منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، لعبت “فاغنر”، وهي مجموعة المرتزقة الروسية التي أسسها رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، دورا مهما في ساحة المعركة. وقد تم منح بعض مقاتليها، بما في ذلك المدانين السابقين، أرفع الميداليات في روسيا.

وقال يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر، في مقابلة نُشرت اليوم الأحد إن لديه “طموحات لتحويل شركته العسكرية الخاصة إلى جيش ذي أيديولوجية للنضال من أجل العدالة في روسيا”.

وأضاف بريغوجين، في مقطع مصور نُشر عبر تطبيق “تليجرام”، أنه: “بعد السيطرة على أرتيوموفسك (باخموت)، سنبدأ في تحديث (خططنا).. على وجه الخصوص، سنبدأ في تجنيد أشخاص جدد من المناطق”.

ومضى يقول “يجب على مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة أن تتحول من مجرد أفضل جيش خاص في العالم قادر على الدفاع عن الدولة الروسية إلى “آخر ذي أيديولوجية. وهذه الأيديولوجية هي النضال من أجل العدالة”.

ووفق تقارير غربية، فإن مقاتلي مجموعة فاغنر يتصدرون صفوف القوات الروسية في القتال الدائر منذ أشهر في باخموت شرقي أوكرانيا.

وأمس السبت، وبشكل ساخر، فجر يفجيني بريغوجين، مفاجأة بإعلانه اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة في أوكرانيا العام المقبل.

بريغوجين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في رسالة مصورة أمس السبت إنه “سيترشح ضد الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي وسلفه بيترو بوروشينكو”.

ويواجه بريغوجين (61 عاما) انتقادات شديدة بعد نشر “إعلانه المهم” عبر رسالة مصورة اليوم السبت.

ولعل بريغوجين كان يشير إلى أن روسيا ستسيطر على كامل الأراضي الأوكرانية قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في أوكرانيا عام 2019، وفاز فولوديمير زيلنيسكي فيها بفترة رئاسية مدتها 5 سنوات، تنتهي العام المقبل 2024.