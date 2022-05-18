زعيم كوريا الشمالية غاضب.. تعامل المسؤولين مع أزمة كورونا “غير ناضج”

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية انتقد تعامل المسؤولين في بلاده مع أول تفش مؤكد رسميا لمرض كوفيد-19 ووصفه بأنه “غير ناضج”، واتهم مسؤولي الحكومة بعدم الكفاءة والتقاعس مع انتشار الإصابات بالحمى في أنحاء البلاد.

وسجلت كوريا الشمالية 232880 إصابة جديدة بأعراض الحمى، فضلا عن رصد ست وفيات بعد اعتراف البلاد لأول مرة بتفشي كوفيد-19 في الأسبوع الماضي. ولم تعلن بيونجيانج عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم رأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم الثلاثاء وذكر خلاله أن “عدم نضوج قدرات الدولة في التعامل مع الأزمة” زاد من “تعقيد وصعوبات” مكافحة الجائحة عندما يكون “الوقت يساوي حياة”.

ومنذ الإعلان لأول مرة عن انتشار مرض كوفيد-19 سجلت كوريا الشمالية 1.72 مليون إصابة بأعراض الحمى تشمل 62 وفاة حتى مساء الثلاثاء.

وفي ظل مخاوف من قلة اللقاحات والبنية التحتية الصحية الملائمة في البلد المعزول، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن مسؤولي الصحة صاغوا إرشادات لعلاج كوفيد-19 بهدف منع تناول جرعات زائدة من العقاقير وغيرها من الأخطاء في العلاج التي أدت إلى الكثير من الوفيات المسجلة.