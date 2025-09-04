زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعمه لمصالح الصين

أخبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة، اليوم الخميس، إن بلاده ستواصل دعم الصين في جهودها لحماية سيادتها وأراضيها ومصالحها التنموية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنه “بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن شعور الصداقة لا يمكن أن يتغير” بين البلدين.

وعقد الزعيمان القمة الثنائية في بكين.

وبحسب الوكالة، قال شي لكيم إن الصين وكوريا الشمالية “دولتا جوار بينهما علاقات جيدة وصديقتان” تتشاركان مصيرا واحدا.

وقالت الوكالة إن الزعيمين ناقشا تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية المصالح المشتركة في القضايا الدولية والإقليمية، وزيادة الزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين بالإضافة إلى التواصل الاستراتيجي.

وأكدت الوكالة أن كيم غادر بكين عائدا إلى كوريا الشمالية اليوم الخميس.