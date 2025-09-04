الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعمه لمصالح الصين

منذ ساعة واحدة
الزعيم كيم جونغ أون

الزعيم كيم جونغ أون

A A A
طباعة المقال

أخبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة، اليوم الخميس، إن بلاده ستواصل دعم الصين في جهودها لحماية سيادتها وأراضيها ومصالحها التنموية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنه “بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن شعور الصداقة لا يمكن أن يتغير” بين البلدين.

وعقد الزعيمان القمة الثنائية في بكين.

وبحسب الوكالة، قال شي لكيم إن الصين وكوريا الشمالية “دولتا جوار بينهما علاقات جيدة وصديقتان” تتشاركان مصيرا واحدا.

وقالت الوكالة إن الزعيمين ناقشا تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية المصالح المشتركة في القضايا الدولية والإقليمية، وزيادة الزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين بالإضافة إلى التواصل الاستراتيجي.

وأكدت الوكالة أن كيم غادر بكين عائدا إلى كوريا الشمالية اليوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)
أسامة حمدان: كلام ترامب عن إنهاء الحرب بإطلاق سراح الأسرى "مجرد فكرة"
وول ستريت
وول ستريت ترتفع مع استمرار توقعات خفض الفائدة
رجال الإطفاء يعملون في موقع الهجوم الروسي بطائرة بدون طيار، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في خاركيف، أوكرانيا، 4 يونيو/حزيران 2025. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مقتل 3 في هجمات بمسيرات روسية على خاركيف الأوكرانية

الأكثر قراءة

الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
مقاعد الطلاب في المدارس
الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟