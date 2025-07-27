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زعيم كوريا الشمالية يتعهد بالانتصار في المعركة ضد أميركا

منذ ساعتين
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

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نقلت وسائل الإعلام الرسمية الأحد عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله إن بلاده ستحقق النصر في معارك “ضد الإمبريالية وضد الولايات المتحدة”، وذلك خلال إحياء البلاد ذكرى الهدنة في الحرب الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، في إشارة إلى زيارته لمتحف حربي في اليوم السابق، إن كيم “أكد أن دولتنا وشعبها سيحققان بالتأكيد القضية العظيمة المتمثلة في بناء دولة غنية بجيش قوي، وسيحققان انتصارات مشرفة في المواجهة ضد الإمبريالية والولايات المتحدة”.

وقعت كوريا الشمالية اتفاقية هدنة مع الولايات المتحدة والصين في 27 يوليو\تموز 1953، مما أنهى القتال في الحرب التي استمرت ثلاث سنوات. ووقع جنرالات أمريكيون الاتفاقية ممثلين لقوات الأمم المتحدة التي دعمت كوريا الجنوبية.

تُطلق كوريا الشمالية على يوم 27 يوليو اسم “يوم النصر”، على الرغم من أن الهدنة رسمت حدودا قسمت شبه الجزيرة الكورية بالتساوي تقريبا في المساحة وأعادت التوازن بعد أن تبادل الجانبان التقدم والتراجع في ساحة المعركة.

ولا تُحيي كوريا الجنوبية هذا اليوم بأي أحداث رئيسية.

    المصدر :
  • رويترز

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