عربي

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى "شحذ الدرع والسيف" النوويين

منذ 5 دقائق
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجه باستخدام جميع الموارد لدعم البرنامج النووي من أجل “شحذ الدرع والسيف النوويين” لحماية سيادة البلاد وأمنها الوطني.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم التقى بمسؤولين وعلماء كبار في معاهد أبحاث الأسلحة النووية في كوريا الشمالية أمس الجمعة وقال إن “الأولوية القصوى” للبلاد هي مواصلة تطوير موقف الرد النووي.

وأضافت الوكالة “قال الرفيق كيم جونغ أون إنه يجب علينا شحذ وتجديد الدرع والسيف النوويين باستمرار لضمان السيادة الوطنية والأمن والمصالح والحق في التنمية بشكل موثوق”.

وأكد زعيم كوريا الشمالية أن بلاده تعطي أولوية قصوى لتعزيز قدراتها النووية باستمرار، ووصفها بأنها “واجب لا يتغير”.

وأضاف: “الردع القوي، أعني منطق حفظ السلام والأمن بالقوة مع القوات النووية كعمودها الفقري هو الموقف الثابت لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي-جيه ميونغ إن كوريا الشمالية سعت لعقود من الزمن إلى تنفيذ برنامج للأسلحة النووية، وشملت جهودها عملية سرية لتخصيب اليورانيوم سمحت بإنتاج ما يصل إلى 20 سلاحا نوويا كل عام.

