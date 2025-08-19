الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قدرات بلاده النووية سريعا

منذ ساعتين
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. رويترز

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الثلاثاء عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن البلاد بحاجة إلى توسيع نطاق تسلحها النووي سريعا ووصف التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها “تعبير واضح عن إرادتهما في إشعال حرب”.

وبدأت كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة هذا الأسبوع تشمل اختبار رد مطور على التهديدات النووية المتزايدة من الشمال.

وتنتقد بيونجيانج دوما مثل هذه المناورات وتعدها تدريبات على الغزو وترد أحيانا بإجراء اختبارات لأسلحة، لكن سول وواشنطن تقولان إنها لأغراض دفاعية بحتة.

وبحسب وكالة الأنباء، قال كيم خلال تفقده لمدمرة بحرية أمس الاثنين إن التدريبات “تعبير واضح عن… نيتهما في أن تظلا الأكثر عدائية وتحفزا” لكوريا الشمالية.

وقال إن البيئة الأمنية تتطلب من الشمال أن “يوسع بسرعة” تسلحه النووي، مشيرا إلى أن أحدث التدريبات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتضمن “عنصرا نوويا”.

  • رويترز

