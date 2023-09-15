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زعيم كوريا الشمالية يزور مصنع طائرات ضخم في أقصى شرق روسيا

منذ 33 دقيقة
زعيم كوريا الشمالية يزور مصنع طائرات في أقصى شرق روسيا - رويترز

زعيم كوريا الشمالية يزور مصنع طائرات في أقصى شرق روسيا - رويترز

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وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى بلدة كومسومولسك-نا-أموري في أقصى شرق روسيا اليوم الجمعة، وتوجه مباشرة إلى مصنع ضخم ينتج طائرات حربية ومعدات أخرى، وفق ما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وذكرت الوكالة أن الحاكم الإقليمي ومسؤولين آخرين استقبلوا كيم على سجادة حمراء في محطة السكك الحديدية بالبلدة ثم نقلوه إلى المصنع.

وينتج المصنع أحدث الطائرات الروسية المقاتلة، ومن بينها طائرات سوخوي سو-35 وسو-57، كما ينتج طائرات مدنية.

وكتب الحاكم الإقليمي ميخائيل ديجتياريف على تطبيق تيليغرام، أن كيم تفقد منشآت تنتج قطع غيار للطائرات العسكرية بالإضافة إلى الطائرة المدنية سوبرغيت-100، التي تهدف روسيا إلى إنتاجها من دون مكونات مستوردة.

كما شاهد كيم رحلة تجريبية للطائرة سو-35.

وقال ديجتياريف: “حارب آباؤنا وأجدادنا معًا ضد النزعة العسكرية اليابانية، ودعمت بلادنا كوريا الشمالية في معركتها ضد طموحات الولايات المتحدة الاستعمارية في الخمسينيات، واليوم نقف معًا في وجه ضغوط الغرب”.

    المصدر :
  • رويترز

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