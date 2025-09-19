الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مُسيرات

منذ ساعتين
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشرف على اختبار طائرات بدون طيار في مكان لم يكشف عنه في كوريا الشمالية، 18 سبتمبر 2025، وكالة الأنباء المركزية الكورية عبر رويترز

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشرف على اختبار طائرات بدون طيار في مكان لم يكشف عنه في كوريا الشمالية، 18 سبتمبر 2025، وكالة الأنباء المركزية الكورية عبر رويترز

A A A
طباعة المقال

أشرف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس الخميس على اختبار طائرة هجومية مسيرة وأمر بإجراء أبحاث أكثر حول إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه التكنولوجيا، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية، الجمعة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الطائرة المسيرة وهي تقلع ثم تدمر هدفاً.

وأوردت الوكالة أن الاختبار أظهر “الفعالية القتالية الممتازة للطائرات الهجومية التكتيكية المسيرة من سلسلة كومسونغ”، مشيرة إلى أن كيم أعرب عن “رضاه الكبير”.

ونقلت عن كيم قوله إن الطائرات المسيرة تبرز كـ”عنصر رئيسي في النشاط العسكري، ما يجعلها أولوية قصوى وعملاً بالغ الأهمية في تحديث القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

كما أمر “ببذل جهود لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الحديثة بسرعة”، بالإضافة إلى “توسيع وتعزيز” قدرات إنتاج الطائرات المسيرة.

وكشفت بيونغ يانغ عن أولى طائراتها الهجومية المسيرة العام الماضي، وحذر خبراء من أن قدراتها الجديدة في هذا المجال قد تكون مرتبطة بتحالفها الناشئ مع روسيا.

وأفادت وكالات استخبارات كورية جنوبية وغربية أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي إلى روسيا في عام 2024، وبشكل رئيسي إلى منطقة كورسك، بالإضافة إلى قذائف مدفعية وأنظمة صواريخ بعيدة المدى.

وقدّرت سيول أن نحو 600 جندي كوري شمالي قُتلوا، وجُرح آلاف آخرون خلال قتالهم إلى جانب روسيا.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

النفط- تعبيرية
النفط يهبط وسط مخاوف بشأن الطلب تطغى على أثر خفض أسعار الفائدة الأمريكية
شركة سانتوس الأسترالية
رئيس سانتوس الأسترالية يتوقع زيادة التدفق النقدي بعد انهيار ثالث عرض استحواذ
جو بايدن
مسؤول أمريكي سابق يعترف بالحالة الذهنية الحقيقية لبايدن

الأكثر قراءة

سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
يمنى شري
خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟