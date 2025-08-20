زعيم كوريا الشمالية يشيد بالجنود "الأبطال" في روسيا

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشاد بجنود بلاده “الأبطال” الذين قاتلوا لصالح روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك في اجتماع مع ضباط العمليات الخارجية بالقوات المسلحة.

وقالت الوكالة إن كيم “عبر عن تقديره الكبير لإنجازاتهم في قيادة الوحدات القتالية لقواتنا المسلحة وتحقيق النصر والمشاركة في عمليات تحرير منطقة كورسك في روسيا الاتحادية”.

وأرسلت كوريا الشمالية أكثر من 10 آلاف جندي لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا، وخلص تقييم لمخابرات كوريا الجنوبية إلى أن الشمال يخطط لنشر قوات أخرى.

ووقع كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة للشراكة الاستراتيجية في يونيو حزيران من العام الماضي، وتتضمن اتفاقية للدفاع المشترك.