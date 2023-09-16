زعيم كوريا الشمالية يشيد بالطائرات الحربية الروسية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أبدى إعجابه بالتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا الطيران الروسية متجاوزة التهديدات الخارجية المحتملة وذلك خلال زيارته لمصنع طائرات مقاتلة روسي.

وتفقد كيم أمس الجمعة 15\9\2023 مصنع الطائرات المقاتلة الروسي الخاضع لعقوبات غربية في إطار زيارة تخشى واشنطن وحلفاؤها أن تعزز الجيش الروسي في أوكرانيا وتدعم برنامج بيونجيانج للصواريخ.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيم المسائل العسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون عندما التقيا الأربعاء.

التقى كيم بطياري الاختبار في ورشة تجميع جسم الطائرة المقاتلة واستقل طائرة من طراز سو-57 للاستماع إلى شرح مفصل للمواصفات الفنية وأداء الطيران للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس.

وصعد على متن طائرة من إنتاج المصنع للتعرف على أدائها وشاهد الرحلة التجريبية لطائرة مقاتلة من طراز سو-35.

ومن المتوقع أن يواصل الزعيم الكوري الشمالي زيارته لروسيا السبت، ومن المحتمل أن يزور مدينة فلاديفوستوك في شرق البلاد وقاعدة بحرية.

وقال الكرملين أمس الجمعة 15\9\2023 إن روسيا وكوريا الشمالية لم توقعا أي اتفاقيات بشأن المسائل العسكرية أو في أي مجالات أخرى خلال زيارة كيم لروسيا هذا الأسبوع.

وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس الجمعة 15\9\2023 إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يعد انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونجيانج.