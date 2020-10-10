زعيم كوريا الشمالية يعلن خلو بلاده من كورونا .. وينظم عرضا عسكريا

أعلن رئيس كوريا الشمالية كبم جونغ أون خلو بلاده من أي إصابة بكوفيد 19 المستجد، وذلك خلال عرض عسكري ضخم أُقيم في بيونغ يانغ من دون اتخاذ أي إجراءات للتباعد الاجتماعي.

وخلال خطابه الذي بثه التلفزيون الرسمي، تمنى كيم الصحةً الجيدةً لجميع الأشخاص حول العالم الذين يكافحون آلام كوفيد-19.

وأكد كيم جونغ أون أنه “لا يمكن الوقاية من كوفيد-19 من دون الاشتراكية”، على حد تعبيره، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس حزب العمال الحاكم، نظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا نادراً في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال محللون إن كوريا الشمالية قد تكشف عن أسلحة استراتيجية جديدة لكن وسائل الإعلام الرسمية لم تنشر أي صور أو تقارير عن عرض عسكري، وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت مؤشرات على أن عرضا أقيم في ميدان كيم ايل سونج بمشاركة الكثير من أفراد الجيش وقطع العتاد العسكري.