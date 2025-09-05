زعيم كوريا الشمالية يعود لبلده بعد زيارة للصين

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلوح بيده من قطار أثناء مغادرته بعد زيارته إلى بكين، الصين، 4 سبتمبر 2025.

غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون بكين مساء ظهر الخميس ليعود إلى وطنه بعد اختتام أطول زيارة له إلى الصين.

ووصل كيم إلى محطة في بكين في الساعة 9:50 مساء الخميس في أعقاب قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وغادر قطاره في الساعة 10:05 مساء، ومن المتوقع أن يصل إلى بيونغ يانغ بعد ظهر اليوم الجمعة إذا اتجه مباشرا إلى كوريا الشمالية.

وبهذا، اختتم كيم زيارته الخامسة إلى الصين التي استمرت 5 أيام، حيث غادر بيونغ يانغ عبر القطار الخاص في الأول من سبتمبر لحضور العرض العسكري الصيني احتفالا بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وتعد هذه هي أطول زيارة للصين يقوم بها الزعيم كيم، حيث أمضى 54 ساعة في الصين. فقد وصل إلى محطة في بكين في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 2 سبتمبر، وغادرها في الساعة العاشرة مساء يوم 4 سبتمبر.

وكانت هذه هي الزيارة الخامسة للصين التي يقوم بها كيم، واستمرت الزيارتان الأولى والرابعة 4 أيام في مارس عام 2018 ويناير عام 2019 على التوالي، بينما استغرقت الزيارتان الثانية والثالثة يومين في مايو ويونيو عام 2018 على التوالي.

وخلال الزيارة الأخيرة، حضر كيم العرض العسكري الصيني إلى جانب شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، في ظهوره الأول على ساحة دبلوماسية متعددة الأطراف.

لقاء مع بوتين

وأجرى كيم مع بوتين محادثات قمة استمرت ساعتين ونصف بعد ظهر الاربعاء في دار الضيافة “دياويوتاي” في بكين.

وأكد كيم لبوتين أن تقديم كل مساعدة ممكنة لروسيا هو واجب أخوي على كوريا الشمالية، وفق ما نقلت وكالة “تاس”.

كما أكد الزعيم الكوري الشمالي أن “العلاقات بين البلدين تتطور في كل المجالات”.

وشدد على أن “التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا أصبح أقوى منذ معاهدة 2024”.

لقاء مع شي

واختتم زيارته للصين بعقد محادثات القمة مع شي لأول مرة منذ حوالي 6 سنوات، بعد ظهر الخميس في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وقال كيم لشي، إن “شعور الصداقة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والصين لن يتغير أيا كان تطور الوضع الدولي”.

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي أن “عزم حزب العمال الكوري والحكومة على تطوير العلاقات بصورة متواصلة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والصين لا يتزعزع”.