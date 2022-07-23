زلزالان قويان يضربان جنوب إيران

قال مسؤول إن زلزالين قويين ضربا اليوم السبت إقليم هرمزجان في جنوب إيران، مما دفع السلطات إلى نشر فرق بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة.

وقال مختار صلاحشور رئيس فرع الهلال الأحمر بالإقليم للتلفزيون الإيراني الرسمي “لم نتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جسيمة، لكن الزلزالين ضربا مناطق واسعة ولا تزال أعمال التقييم مستمرة”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الزلزالين كانا بقوة 5.7 و 5.8 درجة، لكن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن شدة أحد الزلزالين بلغت 5.5 درجة.

في أوائل يوليو تموز الجاري، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 49 آخرون في زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة بالقرب من مركز زلزال اليوم السبت.

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات إلى 20 شخصا، وفقد 3 آخرين جراء فيضانات تسببتها تساقط أمطار غزيرة في محافظة فارس جنوبي إيران.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء الإيرانية، السبت، عن مدير إدارة الأزمات في ولاية فارس “خليل عبداللهي” أن 23 شخصاً جرفتهم مياه الفيضانات في منطقتي استهبان و داراب بالمحافظة، حيث لقي 20 منهم مصرعهم، ولايزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وأضاف أن مياه الفيضانات جرفت 15 سيارة.

وبيّن أن فرق البحث أنقذت 55 شخصاً جرفتهم المياه بعد فيضان نهر رودبال بالمنطقة، في حين لاتزال أعمال البحث متواصلة للعثور على المفقودين الثلاثة.