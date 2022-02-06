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زلزال أمني يهز إيران.. اعتقال قيادات في “الحرس الثوري” بتهمة التجسس

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 1:35 مساءً
الحرس الثوري

الحرس الثوري الإيراني-أرشيفية

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اعتقلت السلطات الإيرانية عشرات القيادات في الحرس الثوري، على خلفية حادثة اغتيال العالم النووي البارز، محسن فخري زاده، أواخر نوفمبر 2020، بحسب ما أفادت هيئة البث البريطانية “BBC”.

وذكرت “BBC” في تقرير نشرته اليوم الأحد أن وزير الاستخبارات الإيراني السابق، محمود علوي، أكد أنه أبلغ الأجهزة الأمنية بوجود مخطط لاغتيال فخري زاده في نفس المكان والتاريخ، وذلك قبل شهرين من العملية.

ولفتت هيئة البث البريطانية إلى أن علوي رجح أن العقل المدبر في عملية الاغتيال هذه من أفراد القوات المسلحة الإيرانية، و”نوه ضمنيا” بأنه من أفراد الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف تقرير الهيئة: “إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يعني أن العميل (العقل المدبر) يجب أن يتولى وظيفة رفيعة ضمن الحرس الثوري، بحيث تمكنه من تجاهل ذلك التحذير (الصادر من محمود علوي)، وتطبيق خطته في التاريخ والتوقيت والمكان المحدد”.

وتابعت الهيئة: “قالت مصادر داخل الجناح الأمني لسجن إيفين في طهران، الذي يضم متهمين بالتجسس لصالح دول أخرى، لـ”BBC” أن العشرات من قيادات رفيعة المستوى في الحرس الثوري محتجزون هناك”.

وادعت “BBC” أن الحكومة الإيرانية تمتنع عن نشر أسماء هؤلاء القيادات المحتجزين أو رتبهم لتفادي الإضرار بسمعة الحرس الثوري.

ونقلت الهيئة البريطانية عن ضابط استخباراتي سابق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري تأكيده أن وكالات أجنبية جمعت أدلة ضد عدد من السفراء الإيرانيين وقيادات الحرس الثوري، موضحا أن هذه الأدلة تضم معطيات عن علاقات غرامية مع نساء يمكن استخدامها لابتزاز هؤلاء المسؤولين وإجبارهم على التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية.

وأشارت “BBC” إلى تداول تقارير غير مؤكدة في 2013، العام الأخير من حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، عن اعتقال عدد من المسؤولين في الحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح “الموساد” الإسرائيلي، لكن لم يتم تأكيد هذه الادعاءات رسميا أبدا.

ووفقا لتلك التقارير، كان بين المتهمين ضابط مسؤول عن قيادة جهود مكافحة التجسس الإسرائيلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية، وأصدرت محكمة ثورية بحقه حكم الإعدام وتم تنفيذه، دون إطلاع الرأي العام على الموضوع.

وذكرت “BBC” أن أحمدي نجاد أكد صحة هذه الادعاءات العام الماضي، إذ قال: “هل هذا أمر طبيعي عندما يتبين أن أرفع ضابط مسؤول عن مراقبة الجواسيس الإسرائيليين ومكافحة المخططات الإسرائيلية في إيران هو عميل إسرائيلي نفسه؟”.

وأكد التقرير أن مسؤولين إيرانيين سابقين قلقون اليوم من تواصل “الموساد” المزعوم مع قيادات بارزين في أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية.

ونقلت “BBC” عن علي يونسي، وزير الاستخبارات السابق والمستشار البارز للرئيس السابق، حسن روحاني، قوله في مقابلة: ” لقد توسع نفوذ الموساد في أنحاء مختلفة من البلاد، إلى درجة أصبح كل شخص في القيادة الإيرانية يضطر إلى الخوف على حياته وسلامته”.

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