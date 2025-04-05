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زلزال بقوة 4 درجات يضرب الخليج العربي.. والجيولوجيون يوضحون أسبابه

منذ 10 ساعات
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، لأمس الجمعة، عن رصد هزة أرضية في الخليج العربي بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وتبعد 55 كلم عن مدينة الجبيل شرقي المملكة.

وقالت إنها “رصدت من خلال محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية في الخليج العربي تبعد 55 كلم شرق مدينة الجبيل فجر اليوم، بلغ قدرها الزلزالي 4 درجات على مقياس ريختر”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح متحدث الهيئة طارق بن علي أبا الخيل، أن “سبب هذا الزلزال يرجع إلى الإجهادات التي تتعرض لها الصدوع القديمة الموجودة في منطقة الخليج العربي، التي تسببها حركة الصفيحة العربية واصطدامها بالصفيحة الأوراسية”.

وأضاف أبا الخيل أن “هذه الهزة الأرضية تعد من الهزات الصغيرة، وأن الحدود السعودية لم تتأثر والوضع آمن ولله الحمد”، بحسب المصدر نفسه.

ووفق صحيفة المدينة السعودية فإن الخليج العربي ليس منطقة زلزالية، وإن كانت الدراسات تشير إلى وجود تسارعات بسيطة في الحركة التكتاتونية .

وأشارت إلى أن “هناك عدة أحزمة زلزالية قريبة نسبيا من المنطقة وهي تتحرك ببطء بين الغلاف الصخري والغلاف المائع من 2 سم إلى 15 سم في العام، ويصاحب ذلك نشاط زلزالي”.

    المصدر :
  • الأناضول

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