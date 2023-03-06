زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شرق تركيا

آثار الزلزال المدمر في تركيا (رويترز)

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر منطقة سولهان بمدينة بينجول شرق تركيا، صباح الإثنين.

وذكرت إدارة الكوارث التركية في بيان لها، الإثنين، نقله موقع “تركيا الآن” أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة سولهان.

وأضافت أن الزلزال وقع في الساعة 7:57:33 صباحاً وعلى عمق 13.29 كيلومتر.

وضرب زلزالان مدمران في السادس من الشهر الماضي جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بقوة 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وخلف الزلزالان أكثر من 50 قتيلا في سوريا وتركيا.

ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار، أو تضرر، أكثر من 173 ألف مبنى جراء الزلازل .

وإجمالا، تضرر نحو 20 مليون شخص في تركيا، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سوريا بنحو 8.8 مليون شخص.