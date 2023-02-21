زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب إيطاليا

أفاد المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالاً بقوة 4.6 درجات بمقياس ريختر ضرب إيطاليا.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على بعد 5 كلم إلى الشمال الشرقي عن مدينة ماتشيراتا في مقاطعة ماركي على الساحل الشرقي الإيطالي. وكانت البؤرة بعمق كيلومترين.

ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 30.8 ألف شخص. ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا ومصابين.

ويأتي ذلك على خلفية زلزال جديد بقوة 6.4 درجات، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، مساء أمس، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وانهيار مبان، وذلك بعد أسبوعين فقط من الزلزال المدمّر في المنطقة عينها، والذي حصد أرواح أكثر من 45 ألف شخص في البلدين.