السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال بقوة 4.6 درجة يهز جنوب شرق تايوان

منذ ساعة واحدة
مؤشر قياس الزلازل

مؤشر قياس الزلازل

A A A
طباعة المقال

هز زلزال بلغت قوته 4.6 درجة تايوان (السبت 17-9-2022)، ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان إن الزلزال وقع على عمق 7.3 كيلومتر ومركزه في مقاطعة تايتونج، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.

وأضاف أن السكان في جميع أنحاء تايوان شعروا بالزلزال. واهتزت المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبه.

وقالت إدارة الإطفاء في تايوان إنها لم تتلق بعد أي تقارير عن وقوع أضرار. وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين وهو ما يجعلها عرضة للزلازل.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال في جنوب تايوان عام 2016 في حين تسبب زلزال بقوة 7.3 درجة في حصد أرواح أكثر من ألفي شخص في عام 1999.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العاصمة الفرنسية- باريس
بالصورة: احتجاجات تطالب باستقالة ماكرون في باريس
محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
إصلاح خط الطاقة الرئيسي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا
قناة السويس
زيادة رسوم العبور في قناة السويس بنسبة 15% خلال عام 2023

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القاضي غسان عويدات
بعد اقتحامات المصارف.. قرار مفاجئ للنائب العام التمييزي في لبنان
مؤسّس فرقة "ميّاس" يدعو إلى قيام ثورة في لبنان
غارات إسرائيلية على سوريا
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مطار دمشق الدولي