زلزال بقوة 4.6 درجة يهز جنوب شرق تايوان

هز زلزال بلغت قوته 4.6 درجة تايوان (السبت 17-9-2022)، ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان إن الزلزال وقع على عمق 7.3 كيلومتر ومركزه في مقاطعة تايتونج، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.

وأضاف أن السكان في جميع أنحاء تايوان شعروا بالزلزال. واهتزت المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبه.

وقالت إدارة الإطفاء في تايوان إنها لم تتلق بعد أي تقارير عن وقوع أضرار. وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين وهو ما يجعلها عرضة للزلازل.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال في جنوب تايوان عام 2016 في حين تسبب زلزال بقوة 7.3 درجة في حصد أرواح أكثر من ألفي شخص في عام 1999.