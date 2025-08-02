زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان

ذكر المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أن زلزالا بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر هز منطقة هندوكوش في أفغانستان اليوم السبت.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 123 كيلومترا.

وكان المركز قد ذكر في بادئ الأمر أن الزلزال بلغت شدته 5.5 درجة.

و أشار المركز إلى أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا، حيث سجلت هزة أرضية أخرى بقوة 4.1 درجات، رُصدت عند خط عرض 36.54 درجة شمالًا وخط طول 68.77 درجة شرقًا وعلى عمق 139 كيلومترًا.

وتعد أفغانستان منطقة معرضة للهزات الأرضية بسبب وقوعها في قمة عدد من الخطوط التي تلتقي عندها الصفائح الهندية والأورو آسيوية.