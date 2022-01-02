الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب أفغانستان

2 - يناير - 2022
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

A A A
طباعة المقال

ضرب زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر أفغانستان، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأشارت الهيئة إلى أن “مركز الزلزال كان على بعد 32.7 كيلومتر شرق مدينة إشكاشم”.

وأضافت: “مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 234 كيلومترا تحت سطح الأرض”.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وسجل علماء الرصد الزلزلي في وقت سابق هزة أرضية بقوة 4.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.

وغالباً ما تضرب زلازل شمال أفغانستان وباكستان وخصوصا محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

    المزيد من أخبار العالم

    عدد من دول العالم مهدد بخطر التخلف عن سداد الديون
    بينها دولتان عربيتان.. أكثر البلدان تعرضاً لخطر التخلف عن سداد الديون
    علما فرنسا والإمارات
    اتفاق مرتقب يضمن إمدادات ديزل من الإمارات لفرنسا
    سيول تجتاح مخيمات النازحين في مأرب باليمن
    تضرر آلاف الأسر اليمنية جراء اجتياح سيول مدمرة لمخيمات النازحين في مأرب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل