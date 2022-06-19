زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيشيكاوا وسط اليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا بلغت القراءة الأولية لقوته 5.2 درجة ضرب وسط البلاد اليوم الأحد.

وأضافت أن مركز الزلزال كان مقاطعة إيشيكاوا. ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار، لكن السلطات تحث على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية المحتملة أو سقوط أجسام.

هذا وتشهد اليابان العديد من هذه الكوارث الطبيعية بشكل مستمر، ففي 22 مايو من هذا العام شهد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته ست درجات هز منطقة قريبة من الساحل الشرقي لهونشو، الجزيرة الرئيسية في اليابان، يوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا.