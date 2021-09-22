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زلزال بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل أستراليا

22 - سبتمبر - 2021
الزلزال تسبب بأضرار في منازل مدينة ملبورن

الزلزال تسبب بأضرار في منازل مدينة ملبورن

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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة، بحسب مقياس ريختر، مناطق بالقرب من سواحل أستراليا، صباح اليوم الأربعاء، وفقا لما قالت الهيئة الأسترالية لعلوم الأرض.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 117 كلم شمال شرقي مدينة ملبورن، إحدى أكبر المدن الأسترالية التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة.

وكانت البؤرة بعمق كيلومترين.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا أو إصابات جراء الهزة الأرضية.

ولم يصدر أيضا أي إنذار بشأن موجات التسونامي.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لحجارة قرميد سقطت على الأرض في تشابل ستريت، المنطقة التجارية في ملبورن، بولاية فكتوريا في جنوب شرقي أستراليا.

وتعد الزلازل القوية نادرة جدا في جنوب شرقي أستراليا، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وقال مارك هولكومب رئيس بلدية مانسفيلد، المدينة التي تقع بالقرب من مركز الزلزال لقناة “إيه بي سي” التلفزيونية “كنت في العمل جالساً خلف مكتبي … لقد استغرقني الأمر بعض الوقت لفهم ما هو عليه الأمر”، بحسب فرانس برس.

لم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية من جراء الزلزال.

وأعلنت خدمات الإنقاذ أنها تلقت مكالمات استغاثة من مناطق بعيدة وصولا حتى دوبو، المدينة الواقعة على بعد حوالي 700 كيلومتر من مركز الزلزال.

ومن المعروف أن الزلازل التي تضرب البر، تكون نتائجها كارثية ووخيمة رغم أنها ضحلة، مثل زلزال هايتي عام 2010، الذي تسبب بمقتل مئات الآلاف، أو زلزال إيطاليا عام 2016.

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