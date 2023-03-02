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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب سومطرة بإندونيسيا

منذ ساعة واحدة
زلزال- تعبيرية

زلزال- تعبيرية

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.7 درجة هز جنوب سومطرة في إندونيسيا، الخميس.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 47 كيلومترا (29.2 ميلا) تحت سطح الأرض.

حزام النار

تقع إندونيسيا على “حزام النار” في المحيط الهادئ، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجة مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، مسفرا عن مقتل 602 شخص.

في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، تسبب زلزال كبير وقع قبالة سومطرة في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة، مثل سريلانكا والهند وتايلاند.

    المصدر :
  • رويترز

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