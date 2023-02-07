زلزال بقوة 5.7 يهز منطقة شرق تركيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.7 درجة هز شرق تركيا اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الزلزال كان على عمق 46 كيلومترا.

ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا قوته 5.6 درجة هز وسط تركيا فجر (الثلاثاء 7-2-2023)، وقال المركز إن الزلزال كان على عمق كيلومترين.

يأتي هذا الزلزال بعد حوالي 24 ساعة على الزلزال الأول المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، موقعاً آلاف القتلى، وعشرات آلاف الجرحى، وأضراراً مادية لا يمكن التنبؤ بحجمها حتى الآن.

وقد تجاوز إجمالي عدد قتلى الزلزال 4 آلاف و370 حتى الآن، قي كلا البلدين.

ففي تركيا وحدها، أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 2921 شخصا والجرحى إلى 15 ألفا و834.

وأضافت أن 145 هزة ارتدادية وقعت في أعقاب الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا- مما أدى إلى انهيار 3471 مبنى.