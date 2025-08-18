زلزال بقوة 5.8 درجات ضرب ولاية تبسة بالجزائر

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، مساء أمس الأحد، ولاية تبسة شمال شرقي الجزائر المتاخمة للحدود مع تونس.

وقال المركز الحكومي للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية -في بيان- إن مركز الهزة حُدد على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق بلدة نفرين بولاية تبسة، وامتد إلى الحدود الغربية لتونس.

كما أشار المركز إلى تسجيل هزة ارتدادية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، بعد دقائق من الهزة الأولى.

وذكر جهاز الدفاع المدني أنه لم يسجل أي خسائر مادية أو بشرية خلال عملية المسح الأولية.

وكان زلزال بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر قد ضرب السبت ولاية الأغواط، جنوبي الجزائر.

وتقع المناطق الشمالية للبلاد ضمن نطاق النشاط الزلزالي، وكانت المنطقة شهدت آخر زلزال مدمر في مايو/ أيار 2003 بولاية بومرداس (50 كلم شرق العاصمة الجزائر)، وبلغت شدته نحو 7 درجات، مما خلف أكثر من ألفي قتيل وخسائر مادية جسيمة.