الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال بقوة 5,3 درجات ضرب قبالة اليونان

منذ 41 دقيقة
زلزال قوته 5.7 درجة يهز جزيرة سيرام الإندونيسية

زلزال قوته 5.7 درجة يهز جزيرة سيرام الإندونيسية

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات اليونانية أنّ زلزالا بقوة 5,3 درجات ضرب ليل الإثنين-الثلاثاء قبالة جزيرة إيفيا وشعر به بشدّة سكّان العاصمة أثينا، بحسب “فرانس برس”.

وقال معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني للزلازل في أثينا إنّ الزلزال وقع في الساعة 12,30 بالتوقيت المحلّي (21,30 ت غ)، مشيرا إلى أنّ مركزه يقع في عرض البحر على بُعد 45 كلم شمال شرق أثينا وأربع كلم قبالة ساحل منتجع نيا ستيرا الساحلي جنوب غرب جزيرة إيفيا، ثاني كبرى الجزر اليونانية.

ولم تسجّل في الحال إصابات أو أضرار، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحليّة.

وقال ستيرغيوس تسيركاس رئيس بلدية مدينة ماراثون القريبة من مركز الزلزال لقناة “إرت” التلفزيونية العامة إنّ “الزلزال كان شديدا للغاية”، مؤكّدا أنّه “حتى الآن، لم يُفَد عن أيّ أضرار”.

    المزيد من أخبار العالم

    زلزال قوته 5.7 درجة يهز جزيرة سيرام الإندونيسية
    زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية ويشعر به سكان أثينا
    علم كوريا الجنوبية
    سول تتخذ الخطوة التالية من عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران
    غــارات إســـرائيلية في محيط مدينة حمص السورية
    وسائل إعلام سورية: إسرائيل تقصف محيط ثلاث مدن

    الأكثر قراءة

    الانتفاخ - تعبيرية
    6 عادات بسيطة لمنع الانتفاخ بعد تناول الطعام
    عناصر من مكتب مكافحة المخدرات
    مرحلة "اللا دولة" في لبنان ولت.. الدولة تعلن الحرب على الكبتاغون
    شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والعلم الإيراني. رويترز
    تقرير دولي يفضح النووي الإيراني.. طهران توقع مصيرها الأسود بيدها!