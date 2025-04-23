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زلزال بقوة 6.02 درجة يضرب تركيا

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2025 1:50 مساءً
زلزال- تعبيرية

زلزال- تعبيرية

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هز زلزال قوي مباني إسطنبول اليوم الأربعاء 23\4\2025 وشوهد الناس يغادرون المباني لحظة وقوع الزلزال.

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.02 درجة ضرب تركيا.

وأضاف أن مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات، وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب منطقة سيليفري شمال إسطنبول عند الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي. وأضافت “آفاد” أن الزلزال عمقه 6.92 كلم، وأن ولايات مجاورة شعرت به أيضاً.

من جهته قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 6.02 درجة على مقياس ريختر ضرب تركيا. وأضاف أن مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.

وشعر سكان إسطنبول وولايات تركية مجاورة بالهزة التي استمرت ما بين 10 و15 ثانية والتي تسببت بحالة من الذعر.

وأعلن وزير الداخلية التركي أن إدارة الكوارث التركية بدأت، مع الجهات التركية المختصة، مسحاً ميدانياً لمتابعة آثار الزلزال.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن ضحايا أو أضرار محتملة.

ولاحقاً أعلنت “آفاد” عن وقوع هزتين ارتداديتين بقوة 4.4 درجة و4.9 درجة قبالة سواحل بويوك تَشَكْمَجَة شمال إسطنبول.

وحذر المواطنين من الدخول للمباني المتضررة من الزلزال أو التواجد في محيطها.

من جهته علّق الرئيس التركي رجت طيب أردوغان قائلاً: “أتمنى السلامة لمواطنينا ونتابع التطورات عن كثب”.

    المصدر :
  • رويترز

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