زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

قالت خدمة المسح الجيولوجي في إقليم كامشاتكا بأقصى شرقي روسيا إن زلزالا بقوة 6.1 درجات على سلم ريختر ضرب، السبت، جنوب شبه الجزيرة.

وأضافت الخدمة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية أن الزلزال وقع في الساعة السادسة و25 دقيقة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (الساعة التاسعة و25 دقيقة بتوقيت موسكو) في المحيط الهادئ قبالة الساحل على بعد 170 كيلومترا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

ولم تعلن المصادر الرسمية الروسية عن أي إصابات أو أضرار في المنطقة.

ووقعت الهزة الأرضية في كامشاتكا بعد يومين من زلزال قاربت قوته 7 درجات على مقياس ريختر في منطقة قرب الحدود بين إقليم شينجيانغ الصيني وطاجيكستان، ولم يسفر عن ضحايا.

ومنذ الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الحالي وخلف حتى الآن أكثر من 50 ألف قتيل، شهدت دول عدة مجاورة هزات متفاوتة القوة.