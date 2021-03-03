زلزال بقوة 6.2 درجة‎ يضرب اليونان

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز اليونان اليوم الأربعاء، ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

أما المركز الألماني للعلوم الجيولوجية، فذكر أن قوة الزلزال 6.0 درجة، وأنه كان على عمق عشرة كيلومترات.

وقال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية، إن مركز الزلازل كان على بعد 20 كيلومترا جنوب بلدة إلاسونا وسط اليونان.

وذكر مسؤول من خدمات الطوارئ في أثينا، أنها لم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات حتى الآن، لكنه أضاف: ”زملائي شعروا به، كان قويا“.

وقال خبير الزلازل اليوناني ”فاسيليس كاراثاناسيس“ للتلفزيون الرسمي، إن ”الهزة كانت محسوسة في جميع أنحاء اليونان“.