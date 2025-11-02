زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان

منزل متضرر إثر زلزال قوي بلغت قوته 6.0 درجات على مقياس ريختر ضرب أفغانستان، في مزار دارا، مقاطعة كونار، أفغانستان، 2 سبتمبر 2025. رويترز

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) أن زلزالا بقوة 6.3 درجة هز منطقة هندوكوش في أفغانستان، اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

زلزال مدمر في أفغانستان

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، ضرب زلزال مدمر أفغانستان، وأسفر عن مقتل الكثير من الأشخاص.

وقدرت الأمم المتحدة أن الزلزال أثر على نحو 500 ألف شخص، أكثر من نصفهم أطفال، وبعضهم من الأفغان الذين تم إعادتهم قسرا من باكستان وإيران.

وأوضحت شانون أواهارا، رئيسة تنسيق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان أن الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا كان صعبا للغاية، إذ استغرق الوصول من جلال آباد، أكبر مدينة قريبة من منطقة الزلزال، إلى مركز الكارثة نحو 6 ساعات ونصف على الطريق الوحيد، وهو مسار ضيق ذو حارة واحدة محفور على جانب الجبل، مع حواجز من الصخور الناجمة عن الانهيارات الأرضية.

وأشارت إلى أن العديد من المركبات، بما فيها الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، كانت تحاول الوصول إلى الوادي لمساعدة السكان.

ويحاصر الفقر وسوء البنية التحتية في أفغانستان العديد من القرى التي تبعد ساعات عن أقرب طريق، في حين انهارت معظم المنازل المبنية من الطين والحجارة فور وقوع الهزات.

وتحذر وكالات الإغاثة الدولية من أن غياب المأوى الكافي وخدمات الصرف الصحي والنظافة والغذاء قد يؤدي إلى تفاقم الصدمة وانتشار الأمراض والفقر في واحدة من أفقر دول العالم وأكثرها عرضة للزلازل.