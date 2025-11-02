الأثنين 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان

منذ ساعتين
منزل متضرر إثر زلزال قوي بلغت قوته 6.0 درجات على مقياس ريختر ضرب أفغانستان، في مزار دارا، مقاطعة كونار، أفغانستان، 2 سبتمبر 2025. رويترز

منزل متضرر إثر زلزال قوي بلغت قوته 6.0 درجات على مقياس ريختر ضرب أفغانستان، في مزار دارا، مقاطعة كونار، أفغانستان، 2 سبتمبر 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) أن زلزالا بقوة 6.3 درجة هز منطقة هندوكوش في أفغانستان، اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

زلزال مدمر في أفغانستان

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، ضرب زلزال مدمر أفغانستان، وأسفر عن مقتل الكثير من الأشخاص.

وقدرت الأمم المتحدة أن الزلزال أثر على نحو 500 ألف شخص، أكثر من نصفهم أطفال، وبعضهم من الأفغان الذين تم إعادتهم قسرا من باكستان وإيران.

وأوضحت شانون أواهارا، رئيسة تنسيق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان أن الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا كان صعبا للغاية، إذ استغرق الوصول من جلال آباد، أكبر مدينة قريبة من منطقة الزلزال، إلى مركز الكارثة نحو 6 ساعات ونصف على الطريق الوحيد، وهو مسار ضيق ذو حارة واحدة محفور على جانب الجبل، مع حواجز من الصخور الناجمة عن الانهيارات الأرضية.

وأشارت إلى أن العديد من المركبات، بما فيها الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، كانت تحاول الوصول إلى الوادي لمساعدة السكان.

ويحاصر الفقر وسوء البنية التحتية في أفغانستان العديد من القرى التي تبعد ساعات عن أقرب طريق، في حين انهارت معظم المنازل المبنية من الطين والحجارة فور وقوع الهزات.

وتحذر وكالات الإغاثة الدولية من أن غياب المأوى الكافي وخدمات الصرف الصحي والنظافة والغذاء قد يؤدي إلى تفاقم الصدمة وانتشار الأمراض والفقر في واحدة من أفقر دول العالم وأكثرها عرضة للزلازل.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز
الاتحاد الأوروبي يدرس خفض هدفه المناخي لعام 2040
رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم
رئيسة المكسيك تتعهد بتحقيق العدالة بعد مقتل رئيس بلدية مناهض للجريمة
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية تفرج عن أحد المشتبه بهما في تنفيذ واقعة طعن بكمبردجشير

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎