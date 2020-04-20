زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب قبالة سواحل اليابان

ضرب زلزال بقوّة 6.4 درجة قبالة الساحل الشرقي لليابان في وقت مبكر، الاثنين، وفق المرصد الجيولوجي الأميركي، لكن لم يصدر تحذير من حصول تسونامي

وحدد المرصد الأميركي مركز الزلزال على عمق 41.7 كيلومتر تحت المحيط الهادي، وعلى بعد اقل من 50 كيلومترا من سواحل إقليم مياغي، وفق ما ذكر على موقعه الإلكتروني، مصنفا خطر وقوع خسائر أو ضحايا بأنه منخفض.

أما وكالة الأرصاد الجوية اليابانية فقدّرت قوة الزلزال ب6.1 درجة، مشيرة إلى أنه ضرب على عمق 50 كيلومترا، فيما لفتت وكالة أنباء كيودو اليابانية أيضا إلى عدم صدور تحذيرات من تشكل موجات تسونامي إثر الزلزال.

وتقع اليابان على “حزام النار” في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

وفي عام 2011 ضرب زلزال مدمر بقوة 9 درجات على بعد 130 كيلومترا شرق مياغي مما أدى الى تشكل موجة تسونامي هائلة تسببت بدمار كبير، ومقتل 16 ألف شخص على الأقل.

ويأتي هذا الزلزال في اوقت الذي تعمل فيه اليابان على مكافحة فيروس كورونا المستجد .

حيث أعلنت الحكومة اليابانية توسيع حالة الطوارئ لتشمل كافة أنحاء البلاد، في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا.

وتتيح هذه الخطوة للسلطات المحلية حث الناس على البقاء في المنازل، لكن دون تدابير عقابية أو قوة قانونية.

وتسري حالة الطوارئ حتى السادس من مايو/ أيار المقبل.

وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ لمدة شهر، في سبع محافظات.

وفي حديثه خلال اجتماع خاص مع الخبراء الطبيين، قال آبي: “سيتم توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل جميع المحافظات”.