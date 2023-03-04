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زلزال بقوة 6.6 درجة يهز نيوزيلندا

منذ 3 دقائق
زلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجة ضرب جزر كيرمدك في نيوزيلندا، السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 183 كيلومترا.

وذكر نظام الإنذار الأمريكي من أمواج المد العاتية (تسونامي) أنه لم يصدر أي إنذار من أمواج مد بعد الزلزال.

يذكر أن الزلازل القوية يمكن أن تؤثر على القشرة الأرضية، حيث أكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في إدارة الكوارث التركية، أورهان تتار، بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا كلا من تركيا وسوريا، بقوة 7.8 و7.6 درجة، أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 متر.

وتابع أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، مشيرا إلى أن عمقهما يتراوح بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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