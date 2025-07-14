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زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية

14 - يوليو - 2025
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2025 10:16 صباحًا
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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ذكرت هيئة فيزياء الأرض في إندونيسيا أن زلزالا بلغت شدته 6.7 درجة وقع قبالة ساحل منطقة جزر تانيمبار في البلاد اليوم الاثنين.

وأشارت الهيئةإلى عدم وجود احتمال لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت إن الزلزال وقع على عمق 98 كيلومترا.

كان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قد أفاد في وقت سابق بأن شدة الزلزال بلغت 6.8 درجة ووقع على عمق 10 كيلومترات.

وقالت الهيئة إن عدة بلدات صغيرة في شرق إندونيسيا شعرت بالهزات الأرضية.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث في إندونيسيا أنه لم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار.

تقع إندونيسيا على جانبي ما يُسمى بحلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا شديدا حيث تلتقي صفائح مختلفة في قشرة الأرض مما يسبب عددا كبيرا من الزلازل والنشاط البركاني.

    المصدر :
  • رويترز

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