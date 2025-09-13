السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
زلزال بقوة 7.1 درجة يقع قرب ساحل كامتشاتكا في روسيا

زلزال- تعبيرية

زلزال- تعبيرية

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بلغت قوته 7.1 درجة وقع بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية اليوم السبت 13\9\2025.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغت شدته 7.4 درجة ووقع على عمق 39.5 كيلومتر.

وأعلن مركز الإنذار من أمواج تسونامي في المحيط الهادي أن من المحتمل حدوث أمواج مد عاتية في أعقاب الزلزال.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية أنه لم يتم إصدار إنذار من أمواج مد بحري عاتية في اليابان التي تقع إلى الجنوب الغربي من شبه جزيرة كامتشاتكا.

  • رويترز

