زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب قبالة ألاسكا..وتحذيرات من موجة تسونامي

وقع زلزال بقوة 7.8 درجات الأربعاء، على بعد حوالي 800 كلم جنوب غرب انكوراج في ألاسكا ما تسبب بإنذار بوقوع تسونامي، كما أعلن المعهد الأميركي لرصد الزلازل.

ويشمل الإنذار، بحسب المعهد، منطقة قطرها 300 كلم في محيط مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 6,12 ت غ على بعد 90 كلم جنوب بيريفيل.

وقال مركز الانذار من تسونامي في المحيط الهادئ “استنادا الى المعايير الأولية للزلازل، فإن أمواج تسونامي خطيرة يمكن أن تضرب السواحل الواقعة ضمن 300 كلم من مركز الزلزال”.

وصدر بالفعل انذار بوقوع تسونامي في شبه جزيرة الاسكا وجنوب الاسكا، وأضاف المركز: “بالنسبة لسواحل أميركية وكندية أخرى على المحيط الهادئ في أميركا الشمالية، فإن مستوى خطر تسونامي يجري تقييمه، وشعر السكان بالزلزال على بعد مئات الأمتار.

وكانت الاسكا شهدت زلزالا بقوة 9.2 درجات في مارس 1964 وهو أقوى زلزال يسجل في أميركا الشمالية، وأدى إلى دمار كبير في انكوراج وتسبب بتسونامي الحق خرابا بخليج ألاسكا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهاواي، وقتل أكثر من 250 شخصا في ذلك الزلزال والتسونامي.