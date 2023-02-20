زلزال تركيا المدمر.. القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 متر

لا تزال جهود البحث والإنقاذ متواصلة في محافظتين هما كهرمان مرعش، وهاتاي، رغم مرور أسبوعين على الزلزال المدمر في تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا “آفاد” أن جهود الإنقاذ انتهت في 9 محافظات دمرها الزلزال، باستثناء المحافظتين.

وحول تأثير الزلزالين المدمرين اللذين ضربا كلا من تركيا وسوريا، بقوة 7.8 و7.6 درجة، على القشرة الأرضية، كشفت “آفاد” أنها تحركت بمقدار 7.3 متر.

وأكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في إدارة الكوارث، أورهان تتار، أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، مشيرا إلى أن عمقهما يتراوح بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا “آفاد”، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير/ شباط إلى 41020 قتيلا.

وأسفر الزلزال عن تدمير نحو 105 آلاف مبنى أو إلحاق أضرار بها، بالإضافة إلى تشريد عشرات الآلاف في جنوب شرق تركيا. ولم يُعلن حتى الآن عدد الأشخاص الذين باتوا من دون مأوى بسبب الكارثة.

وسُجّلت أكثر من ستة آلاف هزّة ارتدادية منذ وقوع الكارثة، بلغت قوّة إحداها 6,6 درجات، بينما راوحت قوة 40 هزة بين 5 و6 درجات، وفقاً لمنظمة الإغاثة.

وطلبت هيئة إدارة الكوارث في رسالة عبر موقع “تويتر” من المنكوبين، عدم محاولة الدخول إلى المباني المتضرّرة لاستعادة أغراض تخصّهم، “ولو لفترة وجيزة”. كما أعلنت أنّ “طلبات المساعدة السكنية” مفتوحة لهؤلاء الذين فقدوا بيوتهم.