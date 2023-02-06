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زلزال ثان بقوة 7.6 درجة يضرب جنوب تركيا

منذ ساعة واحدة
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إنها قامت بتسجيل زلزال ثان مركزه كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد بقوة 7.6 درجة اليوم الاثنين.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق سبعة كيلومترات وكان مركزه منطقة البستان في إقليم كهرمان مرعش.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 7.7 درجة ضرب وسط تركيا اليوم الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 67 كيلومترا إلى الشمال والشمال الشرقي من كهرمان مرعش في تركيا على عمق كيلومترين.

من جانبها، قالت شبكة الإعلام العراقي اليوم الاثنين إن سكان في الموصل ودهوك وأربيل شعروا بهزة أرضية خفيفة.

جاء ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية إن سكان العاصمة دمشق شعروا بزلزال جديد.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين ضرب زلزال قوي ذات المنطقة مما أسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين.

    المصدر :
  • رويترز

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