استمع لاذاعتنا

زلزال ثان في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية آيدن التركية

منذ 19 دقيقة
ولاية أيدن التركية

ولاية أيدن التركية

A A A
طباعة المقال

زلزال ثان ضرب الدولة التركية التي تواجه منذ ساعات آثارا بالغة لمخلفات زلزال ولاية إزمير الذي ضرب بقوة 6.6 والذي أدى إلى انهيار عشرات المباني ووفاة 4 أشخاص وفقدان العديد من السكان تحت الأنقاض.

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية ”آفاد“، اليوم الجمعة، حدوث زلزال ثانٍ بقوة 5.1 درجة في بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية آيدن، غرب البلاد.

وقال بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الجمعة، إن زلزالا وقع بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة، قبالة سواحل مدينة “سفريحصار” غربي البلاد.

وقالت ”آفاد“ عبر موقعها الإلكتروني، إن زلزالًا ثانيًا بقوة 5.1 درجة وقع قرب قضاء ”قوش أداسي“ في آيدن.

وأضافت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 18:14 (15:14 تغ)، على عمق 7.73 كيلومتر، ومسافة 20.3 كيلومتر عن ”قوش أداسي“.

وشعر بالزلزال سكان ولايات: بورصة، وباليكسير، وجناق قلعة، ويالوفا، وأسكي شهير، وكوتاهية، وبيلاجيك، غرب البلاد.

    المزيد من أخبار العالم

    زلزال في اليونان
    مصرع شابين في زلزال اليونان
    أزمة خبز في سوريا - ارشيفية
    النظام السوري يستمر في سياسة الإذلال … هكذا يتم شراء الخبز!
    قرصنة
    “فانسي بير” الروسية استهدفت الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا وإنديانا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كورونا
    نتائج مخيفة … هذا ما ظهر في أجسام المتعافين من كورونا!
    معركة شرسة يخوضها العالم ضد كورونا
    كورونا
    الكشف عن عارض مشترك لـ80% من مصابي كورونا
    عناصر ينتمون لحزب الله
    بالأسماء: شركات وأشخاصٌ جُدد يتبعون لحزب الله !!!