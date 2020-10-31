زلزال جديد بقوة 5.0 درجات يضرب إزمير التركية

أعلنت وسائل إعلام تركية ،اليوم السبت، أن زلزال جديد بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر ، ضرب مدينة إزمير التركية، بعد الزلزال الأول الذي كان أمس الجمعة بقوة 6.6 درجة والذي خلف خسائر بشرية ومادية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم السبت، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الزلزال الجديد وقع في الساعة 08:31 بالتوقيت التركي في بحر إيجة، قبالة منطقة سفيريهيسار في إزمير.

وقالت إن المنطقة شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجة قبالة سواحل قضاء سفري حصار، في ولاية إزمير.

وأضافت أن المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث، تشير أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 20، أحدهم توفي غرقا، فيما وصل عدد الجرحى 786.

#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 08.31'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. ➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) October 31, 2020

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات بحر إيجة على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، وعلى عمق 16.54 كيلومتر.

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا واليونان مساء الجمعة، إلى 26 شخصا على الأقل و800 جريح، في الذي تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ وسط المباني المدمرة،

ويحاول المنقذون في بايرقلي بمحافظة إزمير غرب تركيا شق طريق بين أنقاض مبنى من سبع طبقات، طالبين في بعض الأحيان من الأشخاص الموجودين في المكان التزام الصمت في محاولة للعثور على ناجين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن شدة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر في بحر إيجه جنوب غرب إزمير ثالث أكبر مدن تركيا وقرب جزيرة ساموس اليونانية.