زلزال جديد جنوب تركيا.. حالة من الذعر وانهيار مباني ولا انباء عن قتلى

بعد اسوأ زلزال تشهده البلاد في التاريخ الحديث، وقع زلزال جديد جنوب تركيا من الحدود السورية بقوة 6.3 درجة مساء الاثنين 20\2\2023، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين م

وشعر بالزلزال القوي، الذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق العراق.

وقد أدى الزلزال إلى زيادة الدمار الذي لحق بالمباني في وسط أنطاكيا حيث كانت مركز الزلزال الجديد.

وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى المنطقة التي ضربها الزلزال. وقد أفيد عن انهيار عدد من المباني التي كانت آيلة للسقوط بفعل الزلزال السابق.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع قتلى، هذا وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي إن “ما لا يقل عن 8 أشخاص أصيبوا في الزلزال”، مضيفاً أن “لا داع للقلق من ارتفاع مستوى البحر”.

وفي سوريا، أشارت تقارير إلى انهيار عدد من المباني بعد الزلزال وانقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت في عدد من المناطق.

وقد أصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص في حلب نتيجة الزلزال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.