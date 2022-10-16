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زلزال في المحيط الهادئ قبالة أمريكا الوسطى

منذ ساعتين
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب منطقة في المحيط الهادئ بين أمريكا الوسطى وجزر جالاباجوس، الأحد، ولم ترد أنباء أولية عن وقوع أضرار.

وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، بحسب الهيئة، وقال المركز الوطني للتحذير من موجات المد (تسونامي) في الولايات المتحدة إنه لم يصدر أي تحذيرات بشأن احتمال حدوث تسونامي.

وقال أحد المتحدثين باسم سلطات الدفاع المدني في بنما إنهم لم يتلقوا أي أنباء بوقوع أي أثر. ولم ترد للسلطات في الإكوادور، التي تشكل جزر جالاباجوس جزءا منها، بالمثل أي أنباء فورية عن وقوع أضرار بسبب الزلزال.

وفي وقت سابق، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال قوته 6.4 درجة.

    المصدر :
  • رويترز

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