زلزال قوته 6.2 درجة يهز جنوب شرق أفغانستان

منذ ساعة واحدة
زلزال- تعبيرية

ذكر مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن زلزالا قوته 6.2 درجة هز شرق أفغانستان الخميس.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. ويأتي الزلزال في أعقاب آخر هز شرق أفغانستان هذا الأسبوع، فأودى بحياة أكثر من 2200 شخص وتسبب في إصابة أكثر من 3600 آخرين، فضلا عن تدمير قرى بأكملها وتشريد عشرات الآلاف.

وأحدث الزلزال الأول، الذي بلغت قوته ست درجات وهو من أعنف الزلازل التي شهدتها أفغانستان في السنوات القليلة الماضية، أضرارا ودمارا واسعي النطاق في ولايتي كونار وننكرهار يوم الأحد، عندما وقع على عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات.

وأشارت الأمم المتحدة ووكالات أخرى إلى الحاجة الماسة إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال.

    المصدر :
  • رويترز

