زلزال قوي شدته 7.1 درجة يضرب شمال الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 7.1 درجة وقع بالقرب من دولوريس في الفلبين اليوم الأربعاء، وألحق أضرارا جسيمة بمستشفى وبنايات في إقليم بشمال البلاد، كما نجمت عنه هزات قوية في العاصمة مانيلا.

وقال مسؤولون إنه تم إخلاء مستشفى في إقليم أبرا بعد انهيار جزئي بمبنى المستشفى في أعقاب الزلزال، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وقالت روفيلين فيلامور رئيسة بلدية لاجانجيلانج في مقاطعة أبرا “ما زلنا نواجه توابع للزلزال. تلقينا تقارير عن أضرار بمنازل، لكن لا توجد إصابات بشرية حتى الآن”.

ونشر المكتب الإعلام التابع للإقليم صورا على صفحته على فيسبوك تظهر مباني لحقت بها أضرار شديدة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت الهيئة الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرقي دولوريس.

وشعر سكان العاصمة مانيلا أيضا بالزلزال. وأوقفت شبكة مترو الأنفاق في المدينة الخدمة في ساعة الذروة بعد وقوع الزلزال، حسبما ذكرت وزارة النقل.

وذكرت وسائل إعلام أنه جرى أيضا إخلاء مبنى مجلس الشيوخ في العاصمة.