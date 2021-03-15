زلزال قوي يضرب إيران ويثير الهلع

ضرب زلزال قوي،مساء الأحد، منطقة يكة سعود بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرقي إيران، أثار هلعا بين السكان الذين هرعوا إلى الشوارع والساحات العامة.

تقارير إيرانية أفادت بأن الزلزال ألاق أضرارا مادية بعدد من الوحدات السكنية في مدينة يكة سعود مركز الزلزال والقرى التابعة لها على بعد 86 كم عن مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية.

وأكدت وكالة “أرنا” الإيرانية، أن “الكثير من السكان هرعوا إثر الزلزال وتوابعه إلى الساحات والشوارع ومكثوا فيها رغم البرد”.

وقال مدير ناحية جركلان بولاد نجاهي، إنه “لم يصل إلى الآن أي تقرير بوقوع ضحايا جراء الزلزال”.

وكشفت مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن “هذا الحادث وقع في الساعة (الثامنة و24 دقيقة و20 ثانية بالتوقيت المحلي) من مساء الأحد.

وتم تحديد مركز الزلزال عند عمق 5 كم وعند التقاء خطي الطول شرقا (56:94) والعرض شمالا 38:19)، وفقا لـ “أرنا”.

كان زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي شرق مدينة ميناب الإيرانية، يوم الأحد، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.