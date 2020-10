زلزال قوي يضرب تركيا بقوة 6.6 درجات

ضرب زلزال قوي اليوم الجمعة ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول المحلية.

وقال بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الجمعة، إن زلزالا وقع بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة، قبالة سواحل مدينة “سفريحصار” غربي البلاد.

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض. وشعر به سكان الولايات المجاورة حتى اسطنبول.

في غضون ذلك، قال والي اسطنبول إنه لم يتلقى أي أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدينة، وأكد والي إزمير عدم ورود أي معلومات بخصوص حصول أي خسائر بشرية أو مادية.

Several buildings have collapsed in #Izmir, #Turkey after a M6.9 Earthquake. https://t.co/eQgkk9yUit

— Aurora Intel (@AuroraIntel) October 30, 2020