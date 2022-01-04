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زلزال قوي يضرب جزر أوغاساوارا في المحيط الهادئ

4 - يناير - 2022
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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وقع زلزال قوي شدته 6.1 درجة، اليوم الثلاثاء، بالقرب من جزر أوغاساوارا في المحيط الهادئ جنوب طوكيو، لكن لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

وقالت السلطات إن الزلزال وقع في الساعة 6:08 صباحا، مسجلا 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات على جزيرة هاهاجيما، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

وقالت الوكالة إن الزلزال سجل أيضا 4 درجات على مقياس شدة الزلازل في جزيرة تشي تشي جيما.

وأوضحت أن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجة لكنها عدلت في وقت لاحق.

وحذر مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية من حدوث زلازل أخرى تصل إلى 5 درجات خلال الأيام السبعة المقبلة، خاصة في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة.

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