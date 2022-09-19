زلزال قوي يهزّ المكسيك تزامنًا مع ذكرى زلزالين مدمّرين

ضرب زلزال قوي مناطق بالقرب من ساحل غرب المكسيك، مما أدى إلى اهتزاز المباني ونزول سكان العاصمة مكسيكو سيتي إلى الشوارع للنجاة بأنفسهم.

ويتزامن الزلزال مع ذكرى وقوع زلزالين مدمّرين تسبّبا في سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

وبعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل بالتوقيت المحلي، وقع الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوته بلغت 7.5 درجة بالقرب من الساحل، عند المنطقة الحدودية لولايتي ميتشواكان وكوليما.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على عمق حوالي 15 كيلومترا.

في السياق، قالت “كلوديا شينباوم”، رئيسة بلدية مكسيكو سيتي، إنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار في العاصمة، بعد الزلزال الذي جاء في نفس اليوم الذي تعرضت فيه البلاد لزلزالين كبيرين في 1985 و2017.

وقُتل آلاف الأشخاص في زلزال عام 1985 ولقي أكثر من 350 حتفهم في زلزال عام 2017.