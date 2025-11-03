زلزال مدمر يضرب شمال أفغانستان ويخلّف عشرات القتلى ومئات الجرحى

لقي ما لا يقل عن 20 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 300 آخرين جراء زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجات ضرب شمال أفغانستان فجر اليوم الاثنين، وتسبب في أضرار واسعة بمدينة مزار الشريف، من بينها تضرر المسجد الأزرق التاريخي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على عمق 28 كيلومتراً بالقرب من مزار الشريف، التي يقطنها أكثر من نصف مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية شرفات زمان إن فرق الإنقاذ تعمل في المناطق المنكوبة، محذراً من احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث في القرى النائية بإقليمي بلخ وسمنكان.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون على منصة “إكس” انهيار مبانٍ وعمليات إنقاذ بين الركام، في حين لم تتمكن رويترز من التحقق من صحتها على الفور.

وأكدت السلطات المحلية أن الزلزال ألحق أضراراً بجزء من المسجد الأزرق، أحد أبرز المعالم الدينية في البلاد، بينما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية “دا أفغانستان بريشنا” عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة، من بينها العاصمة كابول.

وتقع أفغانستان في منطقة نشطة زلزالياً، إذ تمر بخطوط صدع رئيسية تجعلها عرضة لهزات أرضية مدمرة بشكل متكرر.